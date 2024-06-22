Кукурелья назвал цель Испании на Евро-2024

Латераль сборной Испании Марк Кукурелья высказался о победе над командой Италии в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» выиграла со счетом 1:0.
«Сейчас мы переживаем отличный период. Против Италии был важный поединок. Эти победы придают нам дополнительную уверенность. Мы можем гордиться своей игрой, но впереди еще длинный путь. Пока команда ничего не добилась, выиграны всего две встречи. Наша цель – побеждать до самого конца», - передает слова защитника газета Marca.
Сборная Испании набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф. В рамках третьего тура «красная фурия» сыграет против Албании.
Бан пользователя