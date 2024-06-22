Кукурелья назвал цель Испании на Евро-2024

«Сейчас мы переживаем отличный период. Против Италии был важный поединок. Эти победы придают нам дополнительную уверенность. Мы можем гордиться своей игрой, но впереди еще длинный путь. Пока команда ничего не добилась, выиграны всего две встречи. Наша цель – побеждать до самого конца», - передает слова защитника газета Marca.