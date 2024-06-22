На Евро-2024 прогремел новый скандал

На чемпионате Европы, который проходит в Германии, произошел скандал с участием польских болельщиков. Как сообщают немецкие СМИ, перед матчем против Австрии полицейский ударил кулаком по лицу фаната сборной Польши.

Конфликтная ситуация началась после того, как поляки атаковали стюардов фан-зоны в Берлине. В связи с этим правоохранители применили физическую силу и арестовали некоторых нарушителей порядка.

Напомним, что сборная Польши потерпела поражение от Австрии со счетом 1:3. Поляки стали первой командой, которая потеряла шансы на выход в 1/8 финала.

С Евро-2024 может сняться одна сборная