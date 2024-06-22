Гладилин высказался о том, есть ли у Франции зависимость от Мбаппе

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре сборной Франции на Евро-2024 и Польше, которая первой вылетела с турнира.

- Как вам игра Нидерланды – Франция?

- Матч получился, как в шахматах. Турнирное положение соперникам подсказывало, что ничьей будет достаточно для выхода из группы. И они согласились на этот результат. То есть обе сборные играли на ничью. А для зрителей игра была не зрелищная.

- Отсутствие Мбаппе сильно сказалось на игре Франции?

- Конечно, не хватает такого игрока в атаке. Мбаппе всегда может создать момент, забить или отдать.

- Этот матч был седьмым у французов за последние два года без Мбаппе в стартовом составе, и ни в одном из них они не выиграли. Эта сборная так зависима от одного футболиста?

- Нет, потому что подбор состава у французов очень сильный. Просто так складывались эти матчи. Был бы Мбаппе на поле, они играли бы точно так же.

- Этот матч стал первым безголевым на турнире. Это не удивляет, учитывая качество атакующих игроков? Оно не соответствует тому, что они показывают у чужих ворот.

- Эта стратегия турнира. Обе сборные ставят задачу выиграть как минимум медали. Конечно, у них есть желание победить. Они знают вкус побед. Но сейчас главное выйти из группы и попасть на более удобного соперника. Так что ничего страшного нет, когда на групповом этапе таких турниров получаются подобные матчи.

- Польша стала первой сборной, которая вылетела с турнира. Это неожиданность?

- Видимо, поляки недооценили кого-то, сами недоработали, просто так сложилось. Не могу сказать, что эта сборная выглядела на голову слабее тех соперников, с которыми она играла.

- Кто больше всего понравился на этом Евро по игре?

- Пока мощно играет Германия, потому что у нее мотивация огромная и подобраны опытные футболисты. Есть хорошая, талантливая молодежь. Испания хорошо выглядит. Но по групповому этапу не стоит делать серьезных выводов. Есть пример, когда Италия стала чемпионом Европы, но на групповом этапе у нее были ничьи. Она вышла из группы только по дополнительным показателям. А потом стала все обыгрывать и завоевала чемпионство. Так что все фавориты сейчас играют просто для того, чтобы выйти из своих групп на более удобных соперников.

- Есть ли сборные, кто превзошел ожидания на данный момент?

- Пока таких нет.

Елена Григорьевская