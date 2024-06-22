Бывший тренер сборной России назвал команду, которая может стать открытием Евро-2024

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре сборной Франции на Евро-2024 и Польше, которая первой вылетела с турнира.

- Отсутствие Мбаппе сильно сказалось на игре Франции?

- Безусловно. Это ведь единичный экземпляр футболиста. Когда нет такого игрока, это невозможно не заметить. Но я думаю, если была бы большая необходимость в Мбаппе, его бы поставили на этот матч. А так обе команды устраивала ничья, поэтому тренер не стал рисковать. И вообще, сверхусилий для победы ни одна сборная не приложила в этой встрече. Но ясно, что французы были лучше. Они выглядели интереснее и сильнее. Это изначально было понятно. Но не было сверхусилий, и поэтому такой результат.

- Этот матч был седьмым у французов за последние два года без Мбаппе в стартовом составе, и ни в одном из них команда Дешама не выиграла. Эта сборная так зависима от одного футболиста?

- Это очевидно. С Мбаппе в составе это одна команда, без него – другая. При том, что у французов масса великолепных футболистов. Смотришь, и душа радуется.

- Этот матч стал первым безголевым на турнире, но учитывая высокое качество атакующих игроков, связываете это только с отсутствием мотивации?

- Да. Ничья устраивала французов, и поэтому мы не увидели от них каких-то волевых качеств. Но я бы не сказал, что подопечные Дешама вышли играть на ничью, как и соперник. Но она их устраивала. Поэтому никто не пластался на поле, чтобы кровь из носу выиграть. Такого не было.

- Польша стала первой сборной, которая вылетела с турнира. Это неожиданность?

- Нет. Это было очевидно. До Евро они выглядели не очень хорошо. А тут такая компания в группе. Австрийцы тем более сейчас выглядят очень хорошо. Мы увидели это в матче с Францией. Они играли в быстрые атаки, контрпрессинг. Австрийцы показывают интересный футбол. Они могут пошуметь на этом Евро.

- Какие-то топы, по вашим ощущениям не пройдут групповой этап или, учитывая то, что могут выйти три команды, здесь сенсаций не стоит ждать?

- Не думаю, что здесь будут неожиданности. Я могу сравнить с тем временем, когда было 16 команд. Сейчас не та конкуренция. Бывают не то, чтобы проходные матчи, но такие, где все очевидно.

- Кто больше всего понравился на этом Евро?

- Немцы хорошо выглядят, испанцы, французы. То есть традиционные лидеры. Они выглядят предпочтительнее всех.

- Сборные-открытия увидели?

- Мне понравилась Австрия. Потенциально она может стать такой командой.

Елена Григорьевская