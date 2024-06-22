Глушаков объяснил, почему Евро-2024 не интересен россиянам

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о чемпионате Европы – 2024, который сейчас проходит на футбольных полях Германии.

«С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой - чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят. Я вообще никакую команду не поддерживаю», - приводит слова Глушакова Sport24.

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Чемпионат Европы – 2024 проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем является Италия.