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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сосо Павлиашвили: «Чехия накинется на Грузию, но грузины должны выстоять!»

22 Июня 2024 • 11:50 Комментировать
Грузия
...
Чехия
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Через 3 ч. 38 мин.

Известный певец Сосо Павлиашвили поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Чехии.

Напомним, в своём первом матче на турнире грузинская команда уступила Турции (1:3).

«Чехия накинется на Грузию, они могли выиграть у Португалии, но сами себе забили два гола. Сейчас они накинутся на грузинов, но грузины должны выстоять! В первую очередь, моим грузинам желаю, чтобы психологически выстояли», — цитирует Павлиашвили Metaratings.

Матч Грузия — Чехия состоится сегодня, 22 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.

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ГРУЗИЯ ЧЕХИЯ
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