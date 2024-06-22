Ямаль играет на Евро-2024 в бутсах с изображением двух африканских стран

Форвард сборной Испании Ламин Ямаль играет на чемпионате Европы – 2024 в бутсах, на которые нанесены изображения флагов двух африканских стран – Экваториальной Гвинеи и Марокко. Эти государства являются родиной его родителей.

16-летний нападающий «Барселоны» является основным игроком «красной фурии» на престижном турнире в Германии. В первых двух матчах сборная Испании одержала две победы и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы.

В рамках заключительного тура испанская команда померяется силами со сборной Албании. Это противостояние состоится 24 июня.