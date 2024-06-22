Райс раскрыл ближайшую цель Англии на Евро-2024

«Мы хотим, чтобы на родине нами гордились. Команда хочет побеждать, выходить на поле и дарить позитивные эмоции нашим болельщикам. Мы способны стать лучше. Сейчас у нас победа и ничейный результат. Ближайшая цель – выход в плей-офф. Уверен, что мы будем там», - передает слова полузащитника британский таблоид Daily Mail.