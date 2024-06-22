Вратарь «Реала» Лунин отреагировал на непопадание в состав сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал пропуск матча против Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. Вместо него место в воротах занял Анатолий Трубин.
«Я прекрасно понимаю, почему в матче со Словакией остался на скамейке запасных: поражение в прошлой игре - это моя вина. Мы здесь команда», - передает слова голкипера «Реала» ua.tribuna.com.
Напомним, что поединок завершился волевой победой сборной Украины со счетом 2:1. В стартовом матче «жёлто-синие» крупно уступили Румынии 0:3. В заключительном туре группового этапа подопечным Сергея Реброва будет противостоять Бельгия.
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