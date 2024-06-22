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Чемпионат Европы по футболу 2024

Вратарь «Реала» Лунин отреагировал на непопадание в состав сборной Украины

22 Июня 2024 • 11:29 Комментировать

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал пропуск матча против Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. Вместо него место в воротах занял Анатолий Трубин.

«Я прекрасно понимаю, почему в матче со Словакией остался на скамейке запасных: поражение в прошлой игре - это моя вина. Мы здесь команда», - передает слова голкипера «Реала» ua.tribuna.com.

Напомним, что поединок завершился волевой победой сборной Украины со счетом 2:1. В стартовом матче «жёлто-синие» крупно уступили Румынии 0:3. В заключительном туре группового этапа подопечным Сергея Реброва будет противостоять Бельгия.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Украины Андрей Лунин Анатолий Трубин ещё теги
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