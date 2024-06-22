Денис Попов обозначил развилку Евро-2024 на два фронта

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об оставшихся до плей-офф матчах чемпионата Европы.

- Заключительные матчи группового этапа разделятся на два условных фронта. В решающих встречах, где командам кровь из носу нужны победы здесь и сейчас, будут игры от ножа. А кто уже набрал достаточно очков, кого устраивает ничья, те и играть будут соответствующе. Как в матчах Италия – Испания и отчасти Нидерланды – Франция. Хотя вывески там были топовые. Где нужен победный результат, там будут гораздо более искромётные и интересные матчи. В других встречах пойдёт позиционная игра, которая будет раскрываться, только если забьёт кто-то, – спрогнозировал Попов.

В субботу пройдут три последних матча второго тура, а третий тур группового этапа Евро-2024 стартует в воскресенье.