Буффон: «Хорошо, что мы проиграли Испании всего 0:1»

«Нужно отметить игру Испании. Меня впечатлил их футбол, испанские игроки всегда имели преимущество на поле. Они не давали дышать сборной Италии. Хорошо, что мы проиграли всего 0:1. Если бы Доннарумма не пропустил гол, то я бы поставил ему самую высокую оценку. Джанлуиджи отбил все удары испанцев», - передает слова Буффона AS.