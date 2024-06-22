В сборной Португалии дали оценку Гюлеру

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением об игре полузащитника сборной Турции Арды Гюлера перед очным матчем команд в группе чемпионата Европы – 2024.

«Гюлер – большой талант, у этого футболиста отличная левая нога. Монтелла создал эффективную команду, за игрой которой приятно наблюдать. Мы же приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков», - передает слова специалиста AS.

Поединок сборных Португалии и Турции состоится на стадионе в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В первом туре португальцы одолели Чехию, а турки победил Грузию.