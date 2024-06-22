Эмилиано Мартинес рассказал, в чём Кубок Америки хуже Евро

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подверг критике состояние поля на стадионе в Атланте, где проходил матч Кубка Америки - 2024 против Канады.
«Поле было в ужасном состоянии. Было много кочек. Арены для Кубка Америки нужно привести в надлежащий вид, иначе турнир будет проходить на более низком уровне, чем чемпионат Европы», - передает слова Эмилиано ESPN.
В стартовом матче группового раунда сборная Аргентины на классе переиграла команду Канады со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Один голевой пас в активе Лионеля Месси.
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