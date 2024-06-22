Денис Попов сравнил матчи Нидерланды – Франция и Испания – Италия

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матчи группового этапа Евро-2024 между Нидерландами и Францией (0:0), Испанией и Италией (1:0).

- В первую очередь Нидерланды и Франция играли на результат. Ничья как раз и тех, и других устраивала в плане стратегии турнирной таблицы. Тем более что Австрия к моменту начала их матча уже обыграла Польшу. Задача – выйти в плей-офф с минимальными потерями, чтобы обойма была в оптимальном состоянии. Поэтому и Мбаппе не появился на поле – готовится к дальнейшим матчам.

Игра, скорее всего, могла раскрыться только после пропущенного мяча одной из команд. Голландцы забили, но с офсайдом. Французы имели преимущество и больше моментов. Если бы играл Мбаппе, я думаю, они бы забили. Французы же помощнее по составу и по скамейке.

Эта игра получилась всё-таки более динамичная и интересная, чем Испания – Италия. Там итальянцы вышли играть откровенно на ничейный результат и вообще практически не имели моментов. Испанцы смоли отчасти реализовать своё преимущество, хотя не сказать, что оно было прям колоссальное. Но они играли более смело и закономерно добились минимальной победы, путём давления заставив соперников забить в свои ворота, – сказал Попов.

В третьем туре группового этапа Испания сыграет с Албанией, Италия – с Хорватией, Нидерланды – с Австрией, а Франция – с Польшей.