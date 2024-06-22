Легендарный нидерландский футболист: «Франция показала трусливый футбол»

Пьер ван Хойдонк, в прошлом известный нидерландский футболист, подверг критике сборную Франции после матча 2-го тура Евро-2024.

По мнению ван Хойдонка, французы под руководством Дидье Дешама показали в матче с Нидерландами трусливый футбол.

- Ладно, у тебя травмирован Мбаппе. Но у тебя, Дешам, находится Муани на скамейке, там же сидят Коман и Баркола. И что ты делаешь? Добавляешь еще одного полузащитника и выпускаешь Рабьо на левый фланг. Трусливый футбол, - передаёт слова ван Хойдонка NOS.

Напомним, встреча между Францией и Нидерландами прошла 21 июня и завершилась со счётом 0:0. В заключительном матче групповой стадии нидерландцы встретятся с Австрией, а Франция сыграет против Польши, которая заняла последнее место в группе.