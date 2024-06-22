В Нидерландах поставили крест на Промесе

Журналист из Нидерландов Ерун Каптейнс высказался насчет будущего нападающего Квинси Промеса в национальной команде.

«Помог бы Промес сборной Нидерландов на Евро? Квинси больше никогда не будет играть за нашу сборную. Даже если он забьет 30 голов за сезон. Из-за собственной глупости разрушил карьеру», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале 2024 года Промес был арестован в аэропорту Дубая. На родине футболиста приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум уголовным делам. Квинси могут экстрадировать в Нидерланды.

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