Саньоль: «Не могу утверждать, что Чехия уступает по силе Португалии и Турции»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Чехии.

Напомним, в своей первой игре на турнире сборная Грузии уступила Турции (1:3).

«Не могу утверждать, что Чехия уступает по силе Португалии и Турции. Каждая команда на этом турнире сильна, но мы готовы бороться с ними с такой же страстью, как в матче с Турцией», — цитирует Саньоля пресс-служба УЕФА.

Также французский специалист подчеркнул, что самое важное для его команды в предстоящем матче — это сыграть дисциплинировано.

Матч между Грузией и Чехией состоится сегодня, 22 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.