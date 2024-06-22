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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саньоль: «Не могу утверждать, что Чехия уступает по силе Португалии и Турции»

22 Июня 2024 • 10:26 Комментировать
Грузия
...
Чехия
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Через 5 ч. 9 мин.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Чехии.

Напомним, в своей первой игре на турнире сборная Грузии уступила Турции (1:3).

«Не могу утверждать, что Чехия уступает по силе Португалии и Турции. Каждая команда на этом турнире сильна, но мы готовы бороться с ними с такой же страстью, как в матче с Турцией», — цитирует Саньоля пресс-служба УЕФА.

Также французский специалист подчеркнул, что самое важное для его команды в предстоящем матче — это сыграть дисциплинировано.

Матч между Грузией и Чехией состоится сегодня, 22 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.

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