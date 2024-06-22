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Чемпионат Европы по футболу 2024

Забитцер: «Думаю, Польша бы не захотела снова играть с нами»

22 Июня 2024 • 10:16 Комментировать
Польша
1:3
Австрия

Марсель Забитцер, хавбек австрийской сборной, высказался после победы над Польшей на чемпионате Европы – 2024.

- Чувствую себя отлично, мы счастливы. Проделали хорошую работу и одержали очень важную победу. Был напряжённый матч, я очень устал, но счастлив. Мы отдали все силы на поле, были активны в контратаках. Когда мы играем близко к своему пику возможностей, то мы становимся отличной командой. Думаю, Польша бы не захотела играть с нами опять, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, Австрия обыграла Польшу со счётом 3:1. В заключительном матче своей группы австрийцы сыграют против Нидерландов, встреча состоится 25 июня и стартует в 19:00 по мск.

 
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