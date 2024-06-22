Ван Дейк высказался о предстоящем матче с Австрией

Капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк высказался о следующем матче своей национальной команды на Евро-2024.

Напомним, 21 июня нидерландцы сыграла нулевую ничью с Францией. В активе коллектива Рональда Кумана четыре очка в группе.

- Все понимают, что впереди нас ждёт тяжёлый матч, в котором будет высокая интенсивность. Сейчас нужно восстановиться, после чего проанализировать игру и посмотреть, что нужно изменить. Все это станет центром нашего внимания, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Встреча между Нидерландами и Австрией пройдёт 25 июня, арбитр даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.