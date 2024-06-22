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Чемпионат Европы по футболу 2024

Как далеко может пройти Испания на Евро-2024, отказавшись от «тики-таки»

22 Июня 2024 • 09:56 Комментировать

Нынешний чемпионат Европы в самом разгаре. Да, прошло не так много матчей, но уже сейчас мы можем выделить какие-то особенности отдельных команд. В этом тексте обратим внимание на сборную Испании – команду, которая после двух туров уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого места в группе. Она предстала перед зрителями не такой, какой мы привыкли её видеть. При этом испанцы всё равно считаются одними из главных фаворитов на трофей. Так что же изменилось и чего нам ждать в итоге от команды Луиса де ла Фуэнте?

Главная тактическая особенность

Итак, поговорим о том, что поменялось у испанцев в их рисунке игры. На протяжении долгого времени сборная Испании и «тики-така» были практически синонимами. Именно с этой тактикой испанцы стали настоящей грозой на всех первенствах. Короткий пас и заоблачный процент владения мячом – всё это изматывало соперника и приводило к разгромным победам сборной Испании. Но сейчас испанцы как будто бы отказались от привычной тактики. И многих интересует вопрос, почему же они это сделали. И здесь стоит сказать, что и состав у испанцев очень сильно обновился. Раньше основу «тики-таки» составляли Андреас Иньеста и Хави. Сейчас в активе де ла Фуэнте нет игроков с такими качествами, зато есть с другими.

В последние годы сборная Испании показывала не лучший результат, а та праймовая сборная была в далекие уже 15 лет назад. Нет результата – нужны изменения. Де ла Фуенте, моё почтение! Луис отказался от «тики-таки», при этом Испания выглядит просто превосходно. Если вас спросят, с чем характеризуется современный футбол, то наверняка одним из самых популярных ответов будет «прессинг». Де ла Фуэнте решил идти в ногу со временем и изменил испанскую команду до неузнаваемости. И если раньше Испания ассоциировалась больше с «Барселоной» Гвардиолы, то теперь это скорее «Реал» Моуриньо. Испанцы стали играть в стиле Германии, и пока это даёт свои плоды. И состав у наставника испанцев под стать такой тактике. Испания играет в активный прессинг, что очень удобно для таких игроков в центре поля, как Родри, Фабиан Руис и Педри. Все выносливые и готовы играть за двоих. Родри – это вообще один из ключевых игроков в сборной Испании. Опорник практически не проигрывает единоборств, жёстко играет один в один, просто цементирует центр поля и ещё способен подключаться в атаку. Разве не о таком полузащитнике мечтает каждый тренер? Он достался де ла Фуэнте, и наставник отлично его использует в своей схеме.

Раньше сборная Испании постоянно атаковала коротким пасом, и все атаки сводились в центр. Теперь же всё по-другому. Испания атакует размашисто и широко. На флангах быстрые Нико Уильямс и Ламин Ямаль, а заменяют их такие же Ферран Торрес и Айозе Перес. В атаке всё больше прослеживается индивидуальных действий, но это и неудивительно: такие техничные игроки не могут обходиться без дриблинга. Так вот от флангов исходит главная угроза, они смещаются в центр, открываются. Пока что именно Уильямс стал главным кошмаром для защиты соперников. Такая тактика приводит ко множеству прострелов и навесов, которые вообще не характерны для Испании образца 2010 года. Но в современной испанской команде есть такие игроки, как Карвахаль и Кукурелья – фланговые защитники, которым не впервой играть в стиле навесов и прострелов. И эти прострелы дают результат. В футболе зачастую даже если прострел не замыкается форвардом, то он может привести к автоголу. Так и получилось в матче с итальянцами. В общем-то именно этот прострел и стал решающим – автогол был единственным взятием ворот в матче.

Молодость

Один из важнейших аспектов, который нельзя не затронуть, это возраст испанской команды. На флангах атаки играют очень молодые вингеры. Главному дриблеру Нико Уильямсу 21 год. И он кажется мудрым стариком по сравнению с Ламином Ямалем. Форварду Барселоны всего 16 лет. Он учит уроки в своём номере между тем, как обыгрывает Хорватию и Испанию. В центре полузащиты играет Педри, которому 20 лет. Родри тоже достаточно молод для опорника – ему 27. Вообще в стартовом составе испанцев всего два игрока, возраст которых превышает 30 лет. Это капитан команды Альваро Мората и левый защитник Дани Карвахаль.

Возраст – очень важный фактор в спорте. Молодые игроки меньше подвержены травмам, более выносливы и так далее.  Именно это приводит к тому, что испанцы могут просто перебегать своих оппонентов. Именно поэтому прессинг испанцев может быть продуктивным на протяжении всего матча. 

Испания преображается на ходу

Ещё одна отличительная особенность сборной Испании: она умеет преображаться по ходу турнира и прямо по ходу матча. Давайте взглянем на то, как испанцы играли против хорватов. Там команда выбрала игру в открытый футбол. Более того, испанцы даже проиграли по владению мячом. Да-да, где это видано? Но скоро все привыкнут: для этой команды это уже не удивительно, владение мячом не считается важнейшим аспектом в современном футболе. И давайте скажем честно, в первом матче испанцам просто повезло. Потому что даже по XG хорваты смотрелись лучше. Но команда Далича свои моменты не забила, а у испанцев залетело всё, что можно. Там зрители смотрели на перестрелку, правда, прицел у испанцев оказался гораздо точнее. Тем не менее сборная Испании позволила своему сопернику многое. И, казалось бы, такая распущенность будет плохим фактором в матче с итальянцами, но не тут-то было. В матче против Италии мы увидели совершенно другую сборную Испании. Здесь коллектив де ла Фуэнте абсолютно ничего не дал сделать сопернику. Только лишь после 83-й минуты, когда итальянцы уже рисковали, идя вперёд всей командой, у них что-то проявлялось в атаке. А так защита сборной Испании сыграла просто безукоризненно. Да что тут говорить, первый угловой итальянцы подали лишь на 85 минуте. И это уже говорит о многом.

Теперь скажем несколько слов о небольшом преображении прямо во время матча. Возьмем свежую игру Испании против итальянцев. Посмотрим на процент владения мячом: 57 на 43. Достаточно неплохое преимущество, но далеко не разгромное. Но теперь сравним владение мячом в первом и во втором таймах. В первом – 61 на 39. Испанцы играли в атаку, пытались создавать моменты, но при этом счёт был 0:0. Ни для кого не секрет, что итальянцам достаточно удобно играть от обороны. Так вот во втором тайме команда де ла Фуэнте преобразилась. Испанцы стали больше прессинговать, меньше уделять внимания владению мячом и даже в какой-то степени перестроились на контратаки. Это привело к голу, а владение мячом во втором тайме составило уже 53 на 47 – практически равенство. При этом по XG и по моментам второй тайм был более успешным для команды Луиса де ла Фуэнте. Это показывает, что Испания может преображаться, может играть от соперника, может меняться и играть с умом.

Чего ждать от Испании?

Изначально квартет В считали группой смерти. Но Испания достаточно буднично выходит из этой группы. Команда вышла в плей-офф и по факту выполнила свою первую задачу. Но, конечно, этого мало для того, чтобы считать выступление на Евро удачным. От команды де ла Фуэнте ждут как минимум медалей, а вообще многие надеются на золото. И если команда будет смотреться так же, как она выглядела в матче с Италией, то это золото вполне себе достижимо. Не исключаю, что именно испанцы выйдут в финал. За первые два тура они не пропустили ни одного мяча, и это о чём-то говорит. Продолжит ли Испания феерить в плей-офф – посмотрим, ведь соперники тоже не дремлют. Вообще мы ещё слишком мало увидели на этом Евро. Все приключения только впереди, поэтому продолжаем наблюдать.

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев

Как далеко сборная Испании пройдёт на Евро-2024?
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