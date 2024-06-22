Игрок сборной Украины Судаков: «Остался один финал»

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков высказался о волевой победе над командой Словакии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024. «Жёлто-синие» выиграли со счетом 2:1, хотя уступали после первого тайма.

«Три балла и подлинное свидетельство нашей страсти и силы воли. Мы всегда боремся вместе до последней секунды. Остался один финал», - написал футболист в своих социальных сетях.

В рамках третьего тура группового раунда чемпионата Европы подопечные Сергея Реброва встретятся с национальной командой Бельгии. Этот поединок состоится 26 июня.