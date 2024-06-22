Шалимов назвал две сборные, которые могут стать сенсациями Евро-2024

«Я бы выделил восьмерку команд, которая должна образовать четвертьфиналы. Сюрпризом могут быть австрийцы и датчане. Если они попадут в четвертьфинал, то отсеют кого‑то из этой восьмерки», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».