Шалимов назвал две сборные, которые могут стать сенсациями Евро-2024

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов выделил национальные сборные, которые могут преподнести сюрприз на чемпионате Европы – 2024.
«Я бы выделил восьмерку команд, которая должна образовать четвертьфиналы. Сюрпризом могут быть австрийцы и датчане. Если они попадут в четвертьфинал, то отсеют кого‑то из этой восьмерки», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат Европы – 2024 проходит на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Италии. В финальном матче Евро-2020 итальянцы в серии пенальти переиграли Англию.
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