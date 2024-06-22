Дешам высказался о Мбаппе после матча с Нидерландами

«Мбаппе есть Мбаппе, его нельзя сравнивать с другими игроками. В подобных встречах никогда не бывает просто. Я не стал выпускать Килиана в концовке игры, чтобы что-то изменить. При этом мы все равно создавали опасность у ворот соперника», - передает слова специалиста газета Marca.