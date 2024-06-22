Экс-футболист «Барселоны»: «Игра Англии на Евро - полное дерьмо»

Экс-футболист сборной Англии и «Барселоны», а ныне эксперт Гари Линекер обрушился с критикой на команду Гарета Саутгейта после матча с Данией на Евро-2024. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Это полное дерьмо. Мы уже видели подобное и на других турнирах. Команда выходит вперед в счете, а затем ее игра кардинально меняется. Они забивают гол и пытаются удержать этот счет. Их могут научить играть по-другому?» - передает слова Линекера портал Goal.com.

После двух туров групповой стадии Евро-2024 сборная Англии набрала четыре балла и занимает первое место в таблице. В рамках третьего тура подопечные Саутгейта сыграют против Словении.