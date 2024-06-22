Канте прокомментировал результат матча Нидерланды - Франция

В рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Франции встречалась с командой Нидерландов. Поединок завершился вничью со счетом 0:0. Лучший игрок прошедшей встречи Нголо Канте поделился впечатлениями от матча.
«По действиям в защите нам сложно предъявить претензии, но еще есть, над чем работать. Мы можем улучшить свою игру. Теперь нам нужно настроиться на последний поединок в группе. Хотим занять первое место», - высказался полузащитник.
В рамках третьего тура группового этапа сборная Франции встретится с командой Польши, которая досрочно вылетела с Евро.
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