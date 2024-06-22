Кечинов назвал четырёх фаворитов Евро-2024 - это не Англия и Италия

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поведал о том, кого считает фаворитами чемпионата Европы – 2024. В свой список он не зачислил сборную Англии.

«На сегодняшний день Германия, Испания, Франция и Португалия - это команды, которые, как я думаю, будут бороться за самые высокие места», - приводит слова эксперта «Спорт день за днем».

Напомним, что чемпионат Европы проходит на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем престижного трофея является сборная Италии. В финальном поединке Евро-2020 «скуадра адзурра» переиграла сборную Англии в серии пенальти.