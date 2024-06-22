Силкин: «Итальянцам надо прибавлять, иначе они покинут Евро»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о матче между сборными Испании и Италии на чемпионате Европы – 2024. Встреча завершилась минимальной победой «красной фурии» со счетом 1:0.

«Италия играла хуже, чем Испания. Команда де ла Фуэнте сильнее на данном этапе. Итальянцам надо прибавлять, иначе они покинут турнир. Команды с характером правят балом на Евро-2024», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

После двух матчей группового этапа чемпионата Европы сборная Италии с тремя очками занимает второе место. В заключительном поединке подопечные Лучано Спаллетти встретятся со сборной Хорватии.