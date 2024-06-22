Коман оценил результат матча Нидерланды - Франция

Полузащитник сборной Франции Кингсли Коман высказался о матче против Нидерландов на чемпионате Европы – 2024. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
«Это был хороший матч, мы создали много моментов, но не смогли их использовать. Но все равно довольны ничьей. Наша команда хорошо выглядит, мы не пропускаем голы. Нужно продолжать в том же духе. Когда мы войдем в ритм и станем эффективнее, игра будет еще лучше», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
После двух туров сборная Франции набрала четыре балла. В заключительном матче группового этапа подопечные Дидье Дешама сыграют против поляков.
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