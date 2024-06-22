Коман оценил результат матча Нидерланды - Франция

«Это был хороший матч, мы создали много моментов, но не смогли их использовать. Но все равно довольны ничьей. Наша команда хорошо выглядит, мы не пропускаем голы. Нужно продолжать в том же духе. Когда мы войдем в ритм и станем эффективнее, игра будет еще лучше», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.