Бубнов оценил шансы Англии выиграть Евро-2024

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поединке между сборными Англии и Дании во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Второй матч группы C показал, что Англия относится к сильнейшим сборным Европы, но в число претендентов на кубок её включать не стоит. В первую очередь это связано с игровой философией Саутгейта», - передает слова Бубнова Sportbox.

После двух туров сборная Англии набрала четыре балла. В заключительном матче групповой стадии британская команда померяется силами со Словенией.