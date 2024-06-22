Канте - единственный игрок Евро-2024, сделавший это

В пятницу, 21 июня, состоялся матч группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Франции и Нидерландов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Лучшим футболистом прошедшего поединка стал опорный полузащитник сборной Франции Нголо Канте. Стоит отметить, что хавбека признали второй раз подряд лучшим в матче Евро. Таким образом, только Нголо стал лучшим игроком в двух матчах текущего турнира.

После двух проведенных туров сборная Франции набрала четыре балла и занимает второе место в своем квартете. В заключительном поединке групповой стадии подопечные Дидье Дешама встретятся с национальной командой Польши.