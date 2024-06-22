Трубин высказался о первой победе Украины на Евро-2024

«Настроение после матча со Словакией, конечно, лучше, чем после игры с Румынией. Но всё самое главное и важное будет 26 июня. Все мы – профессионалы, должны быть готовы на 100%», - высказался вратарь в интервью ютуб-каналу «Профутбол».