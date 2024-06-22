Бубнов: «С таким футболом Испания должна претендовать на титул»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче сборных Испании и Италии на чемпионате Европы – 2024. «Красная фурия» имела большое преимущество, но выиграла со скромным счетом 1:0.

«Игра в исполнении испанцев - это нечто! Они прибавили чисто игре, хоть и забили меньше. У итальянцев не было шансов на победу. При таком качестве футбола испанцы должны претендовать на титул», - передает слова Бубнова Sportbox.

После двух туров группового этапа сборная Испании уверенно лидирует в своем квартете. В заключительном матче этой стадии турнира «красная фурия» встретится с Албанией.