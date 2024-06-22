Левандовски прокомментировал вылет Польши с Евро-2024

Звезда сборной Польши Роберт Левандовски пообщался с журналистами после поражения в матче с Австрией (1:3). Его команда досрочно вылетела с престижного турнира, проиграв две встречи.

«Мы не набрали ни одного очка, это очень обидно. Все должно было сложиться иначе, но ряд факторов сыграл свою роль», - передает слова польского бомбардира Sport.pl.

Напомним, что в первом туре польская сборная потерпела поражение от команды Нидерландов со счетом 1:2. После двух матчей поляки не набрали очков. В своем заключительном матче на Евро сборная Польши встретится с национальной командой Франции.