Генич - о сборной Евро-2024: «Шикарная команда, супер!»

Известный комментатор Константин Генич высказал мнение о победе сборной Австрии над командой Польши в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. Подопечные Ральфа Рангника выиграли со счетом 3:1.

«Шикарная сборная Австрии! Быстрая, легкая, современная! Супер!» - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

После двух проведенных туров сборная Австрии набрала три балла и занимает третье место в своем квартете. В заключительном матче групповой стадии чемпионата Европы команде Рангника будут противостоять Нидерланды. В другом матче встретятся Франция и Польша.