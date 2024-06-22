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Чемпионат Европы по футболу 2024

Генич - о сборной Евро-2024: «Шикарная команда, супер!»

22 Июня 2024 • 07:31 Комментировать

Известный комментатор Константин Генич высказал мнение о победе сборной Австрии над командой Польши в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. Подопечные Ральфа Рангника выиграли со счетом 3:1.

«Шикарная сборная Австрии! Быстрая, легкая, современная! Супер!» - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

После двух проведенных туров сборная Австрии набрала три балла и занимает третье место в своем квартете. В заключительном матче групповой стадии чемпионата Европы команде Рангника будут противостоять Нидерланды. В другом матче встретятся Франция и Польша.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Константин Генич
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