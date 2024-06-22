Якубко прокомментировал поражение Словакии в матче с Украиной

Бывший футболист московского «Динамо» Мартин Якубко прокомментировал поражение сборной Словакии от национальной команды Украины в матче группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«В первом тайме мы играли лучше украинцев, но после перерыва соперник прибавил в агрессии. Их второй гол - шедевр, такое не каждый день можно увидеть. В матче с Украиной нам не хватало злости», - передает слова Мартина «РБ Спорт».
Напомним, что встреча завершилась волевой победой сборной Украины со счетом 2:1. После первого тайма Словакия выигрывала 1:0, однако затем пропустила два мяча.
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