Нидерланды установили антирекорд Евро в матче с Францией

В пятницу, 21 июня, состоялся поединок второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Франции. Встреча завершилась «сухой» ничьей – 0:0.

По сообщениям аналитиков Opta Sport, «оранжевые» провели свой худший поединок на Евро по владению мячом. Этот показатель составил у нидерландской команды всего 37 процентов.

После двух туров Нидерланды с четырьмя очками лидируют в своем квартете. На втором месте с таким же количеством баллов идут французы. Далее располагаются национальные команды Австрии и Польши.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.