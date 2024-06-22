Гризманн высказался о низкой результативности сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что думает о трудностях команды в атаке.

За два стартовых матча Евро-2024 «трёхцветные» забили всего один гол – да и тот оказался автоголом защитника сборной Австрии Максимилиана Вёбера. Во встрече второго тура французы не смогли поразить ворота Нидерландов (0:0), несмотря на ощутимое преимущество по созданным моментам.

«Мы могли сыграть лучше – это касается и лично меня, ведь я упустил несколько хороших возможностей.

В первых двух матчах мы были хороши с точки зрения тактики и игры в обороне, но слишком мало забили. Нужно сохранять спокойствие – голы обязательно придут», – сказал в беседе со Sky Sport Гризманн.