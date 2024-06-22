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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам – об отменённом голе Нидерландов: «Всё очевидно»

22 Июня 2024 • 04:50 Комментировать
Нидерланды
0:0
Франция

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что гол Нидерландов был отменён справедливо.

Поединок второго тура группового этапа завершился со счётом 0:0. На 69-й минуте судьи приняли решение отменить гол полузащитника нидерландцев Хави Симонса. По мнению рулевого «оранжевых» Рональда Кумана, взятие ворот следовало засчитать, Дешам же придерживается противоположной точки зрения.

«Это не гол. Когда перед вратарём находится игрок, закрывающий ему обзор, это всегда офсайд. Судя по повторам, которые я видел на экранах, всё выглядело очевидно», – передаёт Get French Football News слова Дешама.

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Сборная Франции Дидье Дешам евро-2024 Хави Симонс сборная Нидерландов ещё теги

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