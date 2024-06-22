Тчуамени: «Да, нам не хватало Мбаппе»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени признал, что отсутствие Килиана Мбаппе сказалось на игре команды в поединке с Нидерландами.

Капитан и звёздный форвард «трёхцветных» так и остался на скамейке запасных со сломанным носом, а французы остались без забитых мячей – 0:0.

«Чтобы побеждать, нам нужно быть более решительными на поле. Да, нам не хватило такого игрока, как Мбаппе», – цитирует Madrid Zone Тчуамени.

Сборная Франции занимает вторую строчку в турнирной таблице квартета D перед последним туром. 25 июня коллектив Дидье Дешама проведёт заключительную встречу группового этапа со сборной Польши.