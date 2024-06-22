Аке – о матче с Францией: «Мы хотели сыграть по-другому»

Центральный защитник сборной Нидерландов Натан Аке признался, что в матче с Францией не всё шло по плану его команды.

Встреча второго тура групповой стадии Евро-2024 завершилась нулевой ничьей.

«В концовке нам пришлось защищаться очень глубоко и рассчитывать на контратаки. Мы хотели играть выше, но в итоге нам удалось сыграть «на ноль» и заработать одно очко», – приводит официальный сайт УЕФА слова футболиста «Манчестер Сити».

В последнем туре команда Рональда Кумана сыграет против сборной Австрии. Встреча пройдёт 25 июня.

Сборная Нидерландов с четырьмя очками занимает первое место в квартете, опережая Францию лишь за счёт большего количества голов.