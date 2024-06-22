Матч Нидерландов и Франции стал первым за последние 50 игр ЧЕ, в котором не было забито

Сборные Франции и Нидерландов сыграли вничью, причём в нулевую ничью - за весь матч голов забито не было (если не считать отменённых). Ничья оказалась удобным результатом для обеих команд после того, как они выиграли свои первые матчи, но она расстроила зрителей, привыкших видеть голы на самом крупном национальном футбольном форуме.

Дело в том, что матч без голов на чемпионате Европы случился впервые за последние 50 встреч. Предыдущим поединком без голов была встреча сборных Англии и Шотландии на предыдущем чемпионате Европы.

напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии.