​Пирес: «Я думаю, что у сборной Франции были бы большие проблемы в Кубке Америки»

Бывший футболист французской сборной Робер Пирес прокомментировал слова Килиана Мбаппе, который заявил, что выиграть европейский чемпионат сложнее, чем мировое первенство. Пирес не согласен с такой позицией, он напомнил Мбаппе о том, что французская сборная не лучшим образом выступает против южноамериканских команд:

- Может, Килиана не так поняли? И он хотел просто сказать, что выиграть чемпионат Европы очень непросто? Это так, но если бы сейчас сборная Франции отправилась на Кубок Америки, то у неё были бы там большие проблемы. Я вспоминаю наш матч против Парагвая в 1998-м, было очень сложно, мы едва выиграли. Да и потом, в финале чемпионата мира Франция проиграла Аргентине, - цитирует слова Пиреса ESPN.