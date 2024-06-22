Дешам высказался об игре Гризманна

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выступление нападающего Антуана Гризманна в матче против Нидерландов (0:0).

33-летний футболист нанёс пять ударов по воротам «оранжевых», но не помог своей команде вырвать победу.

«Думаю, сегодня Гризманн сыграл лучше, чем в первом матче против Австрии, но, возможно, несколько сбавил в техническом плане, что было непривычно видеть в его исполнении. Сегодня он располагался выше, поскольку в полузащите вышло другое сочетание игроков», – сказал Дешам в послематчевой беседе со СМИ.

25 июня сборная Франции проведёт заключительный матч групповой стадии против Польши.