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Чемпионат Европы по футболу 2024

Минус один: рассказываем о ситуации в группе D на Евро-2024

22 Июня 2024 • 01:45 Комментировать
Франция
...
Польша
25.06 19:00

В группе под буквой D на чемпионате Европы завершились матчи второго тура. Сборная Польши потеряла шансы на выход в плей-офф, но это не значит, что в этом квартете больше нет турнирных интриг. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям о сложившейся ситуации.

Равенство очков

Как и всегда, для начала смотрим в регламент Евро-2024. При равенстве очков команды первым делом сравниваются по результату личной встречи. Если там ничья, то в ход идёт общая разность голов. Дальше при необходимости смотрят на общее количество забитых голов. Если и это не помогло, то считают очки fair play (за жёлтую карточку – минус 1 очко, за красную карточку – минус 3 очка, за прямую красную карточку после жёлтой – минус 4 очка). В самом крайнем случае заглядывают в рейтинг квалификационного турнира.

Таблица и расписание

Теперь давайте посмотрим на турнирное положение в квартете D, а также на то, кто с кем будет играть в последнем туре.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Нидерланды 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Франция 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Австрия 2 1 0 1 3 2 +1 3
4 Польша 2 0 0 2 2 5 -3 0

Франция – Польша

Нидерланды – Австрия

Турнирные расклады

Сборная Нидерландов займёт одно из двух первых мест, если не проиграет Австрии. «Оранжевые» точно финишируют первыми, если выиграют, а Франция – нет.

Если выиграют и нидерландцы и французы, то их положение будет зависеть от показателей голов, а может и даже от количества карточек, если показатели голов будут идентичными. Это возможно, если, например, Нидерланды выиграют 1:0, а Франция – 2:1 (тогда у обеих команд показатели голов будут такими – 3:1). Кстати, если показатели голов и даже карточек у нидерландцев и французов будут одинаковыми, то Франция будет выше по рейтингу квалификации (2-е место против 12-го).

Такой же подход будет работать, если оба матча последнего тура завершатся вничью. В таком случае у Нидерландов и Франции будет одинаковая общая разность голов (+1), и всё будет зависеть от конкретных счетов. Если, например, нидерландцы сыграют со счётом 0:0, а французы – 1:1, то показатели голов у команд будут полностью одинаковыми, и мы снова будем считать карточки. А вот если нидерландцы сыграют 0:0, а французы 2:2, то Франция уже будет выше за счёт большего числа забитых голов. В общем, нужно будет смотреть на конкретные результаты.

Если Нидерланды сыграют вничью, то точно опустятся на второе место при любой победе Франции. А вот если Франция проиграет, то Нидерланды при ничьей останутся первыми. Тут всё просто.

Если Нидерланды проиграют, то финишируют либо третьими (при наборе очков Францией), либо вторыми (при поражении Франции, при котором у нидерландцев будут лучше дополнительные показатели).

Сборной Франции достаточно не проиграть Польше, чтобы гарантировать себе место в топ-2. Чтобы финишировать на первом месте, команде Дидье Дешама нужно побеждать и надеяться на осечку Нидерландов. Франция может обойти Нидерланды и при победах обеих команд и даже при ничьих обеих команд. Об этом мы максимально подробно рассказали выше, повторяться не будем.

При ничьей Франция может выйти на первое место, если Нидерланды тоже сыграют вничью, и при этом дополнительные показатели у французов окажутся лучше. При других раскладах ничья оставит Францию на второй позиции.

В случае поражения Франция останется второй, если только Австрия не обыграет Нидерланды. Французы при равенстве очков с австрийцами будут выше за счёт победы в очной игре (1:0).

Франция опустится на третье место только в одной ситуации – если проиграет вместе с Нидерландами и при этом дополнительные показатели у нидерландцев будут лучше, чем у французов.

Сборная Австрии финиширует в топ-2, если обыграет Нидерланды. Если при этом Франция не выиграет у Польши, то австрийцы займут первое место. При ничьей Австрия точно останется на третьем месте, ведь команда уступает Франции по личной встрече (0:1).

Сборная Польши потеряла шансы на выход в плей-офф. Поляки могут догнать Австрию по очкам, но в такой ситуации будут ниже из-за поражения в очной встрече (1:3).

Александр Тихий

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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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