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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Руни: «Сборной Англии нужен вокальный лидер»

22 Июня 2024 • 01:41 Комментировать
Англия
...
Словения
25.06 22:00

Бывший нападающий английской сборной и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что английской команде не хватает опыта и лидера, который мог бы прикрикнуть на молодых игроков и наставить их на «путь истинный» в непростой момент. Гарри Кейна, несмотря на все его достижения, таковым он не считает:

- В этой команде есть недостаток опыта и голоса. Когда есть давление, то нужно говорить. Я бы взял Джордана Хендерсона, потому что он может говорить А Гарри Кейн не особый оратор, - цитирует слова Руни BBC Sport.

В третьем своём матче на Евро-2024 сборная Англии сыграет со сборной Словении.


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Уэйн Руни Сборная Англии Гарри Кейн ещё теги

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АНГЛИЯ СЛОВЕНИЯ
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