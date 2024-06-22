​Руни: «Сборной Англии нужен вокальный лидер»

Бывший нападающий английской сборной и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что английской команде не хватает опыта и лидера, который мог бы прикрикнуть на молодых игроков и наставить их на «путь истинный» в непростой момент. Гарри Кейна, несмотря на все его достижения, таковым он не считает:

- В этой команде есть недостаток опыта и голоса. Когда есть давление, то нужно говорить. Я бы взял Джордана Хендерсона, потому что он может говорить А Гарри Кейн не особый оратор, - цитирует слова Руни BBC Sport.

В третьем своём матче на Евро-2024 сборная Англии сыграет со сборной Словении.