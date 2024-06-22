Жиру – о ничьей в матче с Нидерландами: «Мы доминировали»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился впечатлениями после нулевой ничьей в матче против сборной Нидерландов.

Французы почти вдвое превзошли соперников по количеству ударов, но забить так и не смогли.

«Думаю, мы доминировали, если говорить о количестве созданных моментов. Мы немного расстроены, так как хотели выиграть, но, в конце концов, ничья – это не так уж плохо. Наша судьба по-прежнему в наших руках.

Нам нужно быть более безжалостными в чужой штрафной – вот в чём необходимо прибавить. С другой стороны, мы довольны своей игрой, ведь самое главное – создавать моменты», – передаёт пресс-служба УЕФА слова Жиру.