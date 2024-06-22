Ван Дейк прокомментировал нулевую ничью в матче со сборной Франции

Капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк побеседовал с журналистами после поединка со сборной Франции (0:0).

Обе команды упустили возможность досрочно гарантировать себе первое место в квартете, не забив голов во встрече второго тура группового этапа.

«Я разочарован, но в то же время горжусь тем, как наша команда оборонялась и билась за то, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. Вы знаете, что соперник создаст опасные моменты, когда речь идёт о команде уровня сборной Франции. Так и случилось, но нужна определённая стойкость, чтобы сохранять настрой, продолжать защищаться в таких условиях», – заявил в беседе с EURO2024.com ван Дейк.