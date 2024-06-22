​Рамосу понравилось начало Евро-2024 в исполнении испанской сборной

Серхио Рамос сожалеет о том ,что не выступает на чемпионате Европы в составе испанской сборной, как он привык. 38-летний футболист остался без работы после расставания с «Севильей», в связи с чем у него сейчас гораздо больше свободного времени. И он следит за Евро.

- Мне больно из-за того, что я не там. Но в футболе не всё зависит от тебя лично. Я рад тому, что испанская команда хорошо начала чемпионат, - цитирует слова Рамоса AS.

Напомним, что сборная Испании с сухим счётом обыграла сперва хорватов (3:0), а затем Италию (1:0). Теперь ей осталось провести игру с Албанией и готовиться к плей-офф.