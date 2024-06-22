Вратарь сборной Нидерландов Вербрюгген установил рекорд Евро

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал рекордсменом чемпионата Европы.

Футболист «Брайтона» помог «оранжевым» не пропустить от сборной Франции (0:0) в матче второго тура группового этапа, отразив три удара. Как отмечает УЕФА, Вербрюгген стал самым молодым вратарём в истории (21 год и 308 дней), сыгравшим «на ноль» в поединке финальной стадии чемпионата Европы.

Сегодняшний матч стал для Барта Вербрюггена лишь девятым в составе сборной Нидерландов. Дебют игрока состоялся в октябре прошлого года во встрече отборочного этапа Евро с той же сборной Франции – тогда команда Рональда Кумана уступила со счётом 1:2.