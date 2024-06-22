Куман не понимает, почему был отменён гол сборной Нидерландов в матче с Францией

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман выразил недовольство решением судей отменить взятие ворот.

На 69-й минуте встречи Хави Симонс мог вывести «оранжевых» вперёд, но его гол отменили из-за офсайда после просмотра видеоповтора. Матч завершился со счётом 0:0.

«Думаю, Дюмфрис находился в офсайде, но он не мешал вратарю. Если игрок не влияет на эпизод, гол должен быть засчитан. И вам потребовалось пять минут, чтобы принять решение? Я этого не понимаю», – приводит журналист Джордж Боксалл комментарии Кумана.

После двух туров групповой стадии Нидерланды лидируют в квартете D с четырьмя набранными очками. Столько же баллов и у Франции, однако команда Дешама забила на один гол меньше при той же общей разнице мячей.