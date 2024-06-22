Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Куман не понимает, почему был отменён гол сборной Нидерландов в матче с Францией

22 Июня 2024 • 01:16 Комментировать
Нидерланды
0:0
Франция

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман выразил недовольство решением судей отменить взятие ворот.

На 69-й минуте встречи Хави Симонс мог вывести «оранжевых» вперёд, но его гол отменили из-за офсайда после просмотра видеоповтора. Матч завершился со счётом 0:0.

«Думаю, Дюмфрис находился в офсайде, но он не мешал вратарю. Если игрок не влияет на эпизод, гол должен быть засчитан. И вам потребовалось пять минут, чтобы принять решение? Я этого не понимаю», – приводит журналист Джордж Боксалл комментарии Кумана.

После двух туров групповой стадии Нидерланды лидируют в квартете D с четырьмя набранными очками. Столько же баллов и у Франции, однако команда Дешама забила на один гол меньше при той же общей разнице мячей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Рональд Куман евро-2024 Дензел Дюмфрис Хави Симонс сборная Нидерландов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Июня
01:33
Ван Дейк прокомментировал нулевую ничью в матче со сборной Франции
01:16
Куман не понимает, почему был отменён гол сборной Нидерландов в матче с Францией
01:07
Дешам – о ничьей с Нидерландами: «Разочарован плохой реализацией»
00:50
Куман рассказал, доволен ли ничьей со сборной Франции
00:31
Фабрегас – об игре Канте: «Он был абсолютно везде»
00:22
Сборная Франции не забила ни одного гола в матчах без Мбаппе на последних крупных турнирах
00:16
Канте снова лучший игрок матча сборной Франции
00:14
Сборная Франции – рекордсмен по нулевым ничьим на крупных турнирах с 1992 года
00:12
Первые нули на Евро-2024: четыре игрока, которые хорошо себя проявили в суматохе Нидерландов и Франции
00:01
Сборная Франции продлила безвыигрышную серию в матчах без Мбаппе
21 Июня
23:56
Нидерланды и Франция обошлись без забитых голов 1
23:54
Без Мбаппе и легитимных голов: сборные Франции и Нидерландов одарили нас первой нулевой ничьей Евро-2024 2
23:26
Фримпонг не пел гимн Нидерландов перед матчей с Францией
23:25
Мбаппе или Анри: Пирес рассказал, кто лучше
22:58
Фанат Нидерландов пытался травмировать Гризманна
22:41
Зеедорф оценил шансы сборной Нидерландов на Евро-2024
22:25
Комментатор Кузмак: «Мбаппе - лучший футболист мира»
22:11
Гризманн вышел в старте на Евро в 11-й раз подряд – только у двух игроков более длительная серия
21:30
Нидерланды - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
21:25
Мбаппе показал маску для игры с Нидерландами
21:20
Сборная Польши уже сегодня вылетит с Евро-2024 при одном условии
20:57
Мбаппе – в запасе: Сборные Нидерландов и Франции назвали составы 1
18:55
Фанаты сборной Франции надели повязки в поддержку Мбаппе
18:32
Экс-игрок сборной Нидерландов дал прогноз на матч против Франции
16:12
Талан: «Франция — серьёзный соперник, но Нидерланды нельзя недооценивать»
10:24
Мбаппе не выйдет в стартовом составе в матче с Нидерландами
09:00
Нидерланды – Франция: Выйдет ли Мбаппе в стартовом составе
02:22
Нидерланды - Франция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:53
Интересный прогноз и ставка на матч Нидерланды – Франция Евро-2024 – 21 июня 2024
20 Июня
22:41
Аршавин считает, что Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
22:23
Нидерланды – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle
22:04
​Эксперты назвали вероятность, с которой Нидерланды обыграют Францию
21:20
Мбаппе может пропустить матч с Нидерландами из-за маски
21:16
Куман рассказал, какой урок Нидерланды извлекли из матча с Польшей
21:04
Дешам рассказал, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами 1
20:46
Дешам рассказал о целях сборной Франции
20:19
Мбаппе тренировался в специальной маске перед матчем с Нидерландами 1
19:42
Вейналдум: «На данный момент Мбаппе – лучший в мире»
19:38
Вейналдум – о матче с Францией: «Это серьёзный вызов»
15:32
Сыграет ли Мбаппе: всё зависит от маски
13:57
Канчельскис – о Мбаппе: «Это не травма, вставили хрящ – побежал дальше»
01:04
В сборной Франции не исключают, что Мбаппе сыграет против Нидерландов
19 Июня
23:52
Сборная Франции может потерять ещё одного важного игрока на Евро-2024
23:47
Фанаты обсуждают важные намёки по Мбаппе
19:41
Мбаппе провёл первую тренировку после перелома носа
17:33
Мбаппе сделал заявление после перелома носа 1
15:47
Ставка и прогноз на точный счёт матча Нидерланды — Франция Евро 2024 — 21 июня 2024
13:40
Тчуамени готов сыграть с Нидерландами, но тренерский штаб Франции ещё не принял решение
12:53
Игрок сборной Франции разочарован своим статусом в команде
10:04
Надёжная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Франция Евро-2024 – 21 июня 2024
05:09
Гакпо получил лучшую оценку по итогам первого тура группового этапа, Мусиала – четвёртый
18 Июня
22:09
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Франция Евро-2024 – 21 июня 2024
20:29
У Камавинга возникли проблемы перед матчем с Нидерландами
14:51
Мбаппе предложили сыграть в маске черепашки-ниндзя 2
14:26
Мбаппе надеется сыграть уже в ближайшем матче Франции 1
14:05
Рабио сообщил, что Мбаппе может сыграть с Польшей
13:44
Кьеллини: «Когда впервые увидел Мбаппе, сразу же позвонил спортивному директору «Ювентуса»
13:37
Булыкин: «У Франции есть футболисты, способные заменить Мбаппе»
13:09
Мбаппе пропустит матч против Нидерландов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Лэмпард высказался о Криштиану Роналду Ямаль назвал игрока сборной Испании, которого хочет видеть в «Барселоне»
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Польша Польша
Австрия Австрия
1
3
3.40 3.30 2.20
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Франция Франция
0
0
3.80 3.50 2.00
Видео
22.06.24 в 16:00
Грузия Грузия
Чехия Чехия
4.20 3.70 1.85
Видео
22.06.24 в 19:00
Турция Турция
Португалия Португалия
5.00 3.80 1.70
Видео
22.06.24 в 22:00
Бельгия Бельгия
Румыния Румыния
1.60 3.90 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июня
01:33 · Чемпионат Европы 2024
Ван Дейк прокомментировал нулевую ничью в матче со сборной Франции
01:28 · Чемпионат Европы 2024
​Рамосу понравилось начало Евро-2024 в исполнении испанской сборной
01:25 · Чемпионат Европы 2024
Вратарь сборной Нидерландов Вербрюгген установил рекорд Евро
01:16 · Чемпионат Европы 2024
Куман не понимает, почему был отменён гол сборной Нидерландов в матче с Францией
01:07 · Чемпионат Европы 2024
Дешам – о ничьей с Нидерландами: «Разочарован плохой реализацией»
00:50 · Чемпионат Европы 2024
Куман рассказал, доволен ли ничьей со сборной Франции
00:31 · Чемпионат Европы 2024
Фабрегас – об игре Канте: «Он был абсолютно везде»
00:22 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции не забила ни одного гола в матчах без Мбаппе на последних крупных турнирах
00:16 · Чемпионат Европы 2024
Канте снова лучший игрок матча сборной Франции
00:14 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции – рекордсмен по нулевым ничьим на крупных турнирах с 1992 года
00:03 · Чемпионат Европы 2024
Матч Евро-2024 впервые завершился без голов
00:01 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции продлила безвыигрышную серию в матчах без Мбаппе
21 Июня
23:43 · Чемпионат Европы 2024
Терим: «Однажды Гюлер сможет претендовать на «Золотой мяч»
23:37 · Чемпионат Европы 2024
Гюлер может не попасть в основной состав на матч с Португалией – известна причина
23:33 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Чехии Гашек: «Грузия - это не только Кварацхелия»
Все новости